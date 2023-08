Edifici pubblici: oltre 37 mln ai Comuni per la messa in sicurezza delle scuole

Ammontano a oltre 37 milioni le risorse destinate a ben 429 Comuni per il triennio 2021 – 2023. Si tratta del Fondo progettazione Enti Locali, che stanzia risorse per la messa in sicurezza degli edifici pubblici.

E’ quanto stabilito nel Decreto di ammissione al finanziamento statale pubblicato va oggi sul sito del MIT.

Il Fondo, istituito dalla legge di bilancio 2018, è destinato a cofinanziare i progetti per mettere in sicurezza gli edifici e le strutture pubbliche comunali e con destinazione d’uso pubblico. Le risorse vanno prioritariamente alle scuole.

Ad oggi sono stati ammessi a finanziamento 429 interventi per un importo pari a €. 37.215.318,88 per l’ adeguamento o il miglioramento sismico.

