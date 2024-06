Ecobonus – Retrofit: al via dal 1° luglio la prenotazione incentivi per gli impianti a Gpl o a metano

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale il Mimit comunica che a partire dalle ore 10.00 di Lunedì 1° luglio 2024 sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto e l’installazione – su veicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 4 – di impianti di alimentazione a GPL o metano dotati di appositi codici di omologazione effettuata ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115.

Le nuove agevolazioni sono disponibili per ordini e installazioni di impianti effettuati dopo l’entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024.

Il contributo varia a seconda della tipologia di impianto: per gli impianti ad alimentazione a GPL l’incentivo sarà pari a 400 euro, mentre per quelli ad alimentazione a Metano di 800 euro.

La misura è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è gestito da Invitalia.

IL DPCM e il Decreto attuativo relativo all’incentivo Ecobonus – Retrofit con le indicazioni operative per chiedere il contributo, sono disponibili nella sezione Normativa della piattaforma Ecobonus

Fonte: MIMIT