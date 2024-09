DTD, nuovi servizi elettorali digitali su ANPR

Con una nota pubblicata sul proprio sito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri sottolinea che questo importante traguardo per l’evoluzione digitale del Paese è frutto del lavoro di squadra tra lo stesso Dicastero, il Ministero dell’Interno e Sogei, ed è stato reso possibile grazie all’impegno di tutti i Comuni italiani.

I benefici, in termini di semplificazione delle procedure, ricadono sia sui cittadini che sulle pubbliche amministrazioni. I nuovi servizi consentono, infatti, a tutti i residenti in Italia e ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali di consultare, tramite l’area riservata del portale ANPR, la propria posizione elettorale, in particolare il Comune e la sezione presso cui recarsi in occasione delle consultazioni elettorali. È inoltre possibile richiedere e scaricare telematicamente un certificato di iscrizione nelle liste elettorali o un certificato di godimento dei diritti politici.

Per usufruire dei servizi, è necessario accedere all’Area riservata di ANPR autenticandosi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Inoltre, i cittadini comunitari, residenti in Italia e non ancora presenti nelle liste elettorali del Comune di residenza, possono richiederne l’iscrizione direttamente online dall’area riservata del portale ANPR.

La presenza dei dati elettorali dei cittadini sull’Anagrafe Nazionale digitale consentirà anche l’evoluzione e la semplificazione delle procedure legate alla verifica del godimento dei diritti politici.

Un esempio riguarda la Piattaforma Referendum, l’infrastruttura che consente la raccolta di firme per proposte referendarie o per progetti di legge di iniziativa popolare, che già oggi utilizza i dati elettorali presenti in ANPR per verificare in tempo reale, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di interoperabilità (PDND), il diritto di voto dei cittadini sottoscrittori, evitando onerose richieste di certificati elettorali ai comuni interessati.

Fonte: Dipartimento per la trasformazione digitale