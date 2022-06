Domenica 12 giugno al voto per 5 quesiti referendari e amministrative in 971 comuni. Seggi aperti dalle 7 alle 23

Il 12 giugno 2022 si vota dalle ore 7 alle ore 23 per 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno.

Il corpo elettorale per i 5 quesiti referendari (sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla custodia cautelare, sulle firme per le candidature al Csm, sui consigli giudiziari, sulla “legge Severino” per l’incandidabilità) è di 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all’estero. Cinque i colori delle schede (fac-simile disponibile sul sito del Viminale) che verranno consegnate ai votanti: rossa, arancione, gialla, grigia e verde.

Il primo turno delle amministrative riguarda 971 comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15.000 abitanti e 829 pari o inferiore, per un totale di 8.831.743 elettori (rilevazione alla data dell’8 giugno 2022). In particolare, sono chiamati al voto 22 capoluoghi di provincia e 4 di regione (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L’Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano).

Nello speciale sulle prossime elezioni disponibile sul sito del Viminale (www.interno.gov.it) è consultabile il dossier elaborato dalla Direzione Centrale per i servizi elettorali del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali contenente tutte le informazioni anche sulle modalità di voto in vista dell‘appuntamento elettorale di domenica prossima. Il dossier è consultabile anche al seguente indirizzo https://dait.interno.gov.it/elezioni e sull’app “Eligendo mobile”. Tramite questa applicazione sarà possibile accedere, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie, ai dati relativi all’affluenza al voto e ai risultati ufficiosi diffusi in tempo reale durante lo scrutinio.

Fonte: Viminale