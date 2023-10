In GU Serie Generale n. 233 del 5 ottobre 2023 pubblicato il Decreto-Legge n. 133 del 5 ottobre 2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche’ per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno“.

Il provvedimento contiene disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell’immigrazione irregolare, di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati ed accoglienza.

A norma dell’art.9, inoltre, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e’ incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unità.

Fonte: Gazzetta Ufficiale