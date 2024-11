Dipartimento Funzione Pubblica, al via il progetto “Gestione strategica delle risorse umane per creare valore pubblico”

“Il Dipartimento della funzione pubblica – si legge in una nota pubblicata sul sito dello stesso Dicastero – ha avviato un’ambiziosa iniziativa progettuale volta ad introdurre e diffondere nel settore pubblico un sistema innovativo per la gestione strategica delle risorse umane, basato su modelli di competenze, in grado di supportare ogni Ente nel collegare la propria pianificazione strategica all’individuazione dei profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi di valore pubblico, favorendo – al contempo – l’evoluzione del mercato del lavoro e lo sviluppo di carriera nella PA”.

L’iniziativa, continua il comunicato, che si colloca nell’ambito della Missione 1, Componente, 1 Riforma 2.3: “Competenze e carriere”, Sub-riforma 2.3.1 “Riforma del mercato del lavoro della PA” del PNRR, è realizzata con il contributo di Invitalia che, in qualità di soggetto attuatore, supporta il Dipartimento con il progetto “La gestione strategica delle risorse umane nella PA per creare valore pubblico: Accompagnamento e diffusione del know how”, con l’obiettivo di realizzare un insieme di interventi sul territorio nazionale per la disseminazione e l’accompagnamento delle amministrazioni dei diversi comparti della PA all’adozione dell’innovativo modello di gestione strategica delle risorse umane basato sulla centralità delle competenze.

Da oggi, è possibile aderire alla manifestazione di interesse pubblicata da Invitalia per partecipare, quale Amministrazione beneficiaria, alle attività di disseminazione e accompagnamento all’adozione del nuovo framework e del KIT di strumenti e metodi innovativi di gestione delle risorse umane.

L’iniziativa è rivolta a 60 Pubbliche Amministrazioni (Enti e istituti di ricerca, Città metropolitane, Comuni o Unioni di comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti residenti) in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, accessibile attraverso il seguente link: https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/riforma-mercato-lavoro-pa

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato a mercoledì 4 dicembre.

Per contatti ed informazioni scrivere a pnrr.riformamercatolavoropa@invitalia.it

Fonte: Dipartimento Funzione Pubblica