Si pubblica il Decreto dipartimentale del Ministero Istruzione n. 1124 del 12 maggio 2022, relativo al Piano di riparto di risorse complessivamente pari a 133 mln di euro, erogati direttamente alle Regioni (tabelle allegate), per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie di II grado per l’as 2022/2023. La legge 234/2021 (L. Bilancio per 2022) ha previsto il rifinanziamento di 30 mln dal 2022, anche grazie alle ripetute richieste di ANCI. Gli importi adottati sulle basi di calcolo delle precedenti annualità sono disponibili presso le Tesorerie Regionali dal 23 maggio us.