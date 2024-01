Dalmine: inaugurato il nuovo Digital Health Lab

Incrementare la ricerca e l’innovazione nell’ambito della medicina digitale, per renderla sempre più accessibile e raggiungibile a livello locale con questo obiettivo nasce il Digital Health Lab, inaugurato il 26 u.s. presso il Campus dell’Università degli studi di Bergamo (BG), frutto della collaborazione tra Fondazione Europea di Ricerca Biomedica (FERB), Università degli studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano-Bicocca, ASST Bergamo EST e ASST Papa Giovanni XXIII in seno alle attività della Fondazione Anthem a cui gli stessi partecipano. Una realtà che avrà tra i suoi obiettivi anche il compito di sviluppare progetti che caratterizzeranno la sanità dei prossimi anni come il Digital Triage in Pronto Soccorso, lo studio delle malattie cardiovascolari in montagna e i dispositivi indossabili per il monitoraggio da remoto della malattia di Parkinson e dei pazienti fragili.

Nel Digital Health Lab verranno promosse ricerca e innovazione nell’ambito della medicina digitale, per garantire un impatto importante sulla comunità scientifica e sui sistemi sanitari locali, attraverso soluzioni sia preventive che terapeutiche innovative. L’obiettivo del Digital Health Lab è rendere i servizi sanitari più equi e raggiungibili sul territorio attraverso un approccio data-driven sfruttando la potenza di soluzioni sanitarie digitali sia sostenibili che scalabili.

Le attività del Lab comprenderanno la raccolta dei dati sia da banche dati esistenti sia attraverso sperimentazioni di monitoraggi e tracciamenti nelle comunità di pazienti (con infrastrutture IoT – Internet of Things – e sensori all’avanguardia); analisi volte a identificare correlazioni tra trattamenti e decorso di patologie croniche e non trasmissibili (es. tumori, malattie degenerative, cardiovascolari e polmonari), predire l’insorgere di patologie (croniche o stagionali), identificare fattori di rischio secondo un paradigma di medicina di precisione (personalizzata); utilizzare dati sanitari per validare l’efficacia di trattamenti e ridurre errori diagnostici; archiviazione e protezione dei dati, gestione delle infrastrutture e degli equipaggiamenti sanitari.

Fonte: Anthem