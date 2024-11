TORINO – Nella giornata conclusiva dei lavori in corso al Lingotto, sono quattro le sessioni tematiche previste, ventisei i relatori, cinque i Ministri previsti che parteciperanno dando il proprio contributo alla discussione. Si parlerà di cultura, valorizzazione e promozione del territorio, temi legati al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità ambientale, sicurezza, impatti climatici o straordinari ed infine, ma non ultimo, di legge di bilancio e sviluppi economici legati al Pnrr.



Gli amministratori si confronteranno con il mondo delle imprese, delle istituzione e con il Governo rappresentato dai ministri Lollobrigida, Salvini, Santanchè, Tajani e Giorgetti. Prevista la partecipazione in video collegamento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



Le conclusioni saranno affidate al nuovo presidente dell’Anci Gaetano Manfredi.

Fonte: Anci