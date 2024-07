DAIT: riparto anticipazioni destinate a comuni, province e città metropolitane in dissesto finanziario

Con comunicato del 9 luglio 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che Il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 17.06.2024, di rettifica dell’allegato “A” del decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 08.05.2024, concernente il riparto dell’anticipazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legge del 10 agosto 2023, n.104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n.136 e successivamente modificato dalla legge 15 dicembre 2023, n.191, fino all’importo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, in favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’art.258 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, registrato alla Corte dei conti in data 05.07.2024 al numero 2872, è stato diffuso nella sezione «I Decreti».

Fonte: DAIT