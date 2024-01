DAIT: rimborso IVA sul trasporto pubblico locale

Pubblicata la Circolare n. 5/2024 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) in merito al “Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale“.

Gli enti che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno. nel caso in cui abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale stipulati in applicazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono i seguenti enti:

unioni di comuni;

consorzi tra enti locali;

comunità montane;

province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari.

Con Decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale in data 22 gennaio 2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e già consultabile sul sito della Finanza locale nella sezione “I DECRETI”, sono state definite le nuove modalità di presentazione, nell’anno 2024, della certificazione per l’attribuzione del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Fonte: DAIT