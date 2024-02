DAIT: istruzioni per la gestione dei dispositivi di sicurezza ANPR

Con la circolare n. 2/2016, disponibile all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/servizidemografici/circolari, sono state fornite istruzioni per la consegna dei dispositivi di sicurezza (smart card, certificati di postazione e server) necessari per consentire ai Comuni di accedere all’ANPR attraverso le modalità indicate nell’allegato C del DPCM n. 194/2014 (Web Application e Web Service1).

Con la Circolare n. 19 del 28 febbraio 2024 vengono a tal proposito date istruzioni puntuali sull’ utilizzo ed il corretto funzionamento del colloquio tra il sistema gestionale del Comune e la piattaforma ANPR.

Fonte: DAIT