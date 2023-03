DAIT: istruzioni operative sulla rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni

E’ stata pubblicata sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) del Ministero dell’Interno la Circolare DAIT n.25 del 3 marzo 2023 avente ad oggetto: Articolo 142, comma-12 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni. Anno 2022 (rendicontazione 2023) – Istruzioni operative.

L’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede l’obbligo per ciascun ente locale (comuni, unioni di comuni, province e città Metropolitane) di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente.

La compilazione della certificazione, da trasmettere a partire dal 15 marzo 2023 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2023, per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2022 si rimanda, in via generale, a quanto già disposto per le precedenti annualità con circolari F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 e F.L. n. 21 del 20 aprile 2021 consultabili sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale.

Fonte: DAIT