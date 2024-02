DAIT: disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha diramatato la Circolare DAIT n. 7 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto: Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale“. Disposizioni attuative.

La Circolare illustra le disposizioni contenute nel decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 , pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2024, che disciplina la durata delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2024 nonché l’ipotesi del contemporaneo svolgimento delle prossime elezioni europee con altre consultazioni, in modo da garantire il coordinamento normativa e l’efficacia dei relativi adempimenti.

Il decreto intende , inoltre, assicurare la funzionalità e l’efficienza del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale a fini elettorali, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

