DAIT: aggiornamento Rendiconti ReGiS per Medie e Piccole Opere

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con comunicato del 16 settembre 2024 informa i Comuni beneficiari delle Piccole e Medie Opere che, facendo seguito al comunicato del 28 agosto u.s., è stata completata l’attività di aggiornamento della piattaforma ReGiS per la migrazione all’interno del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato” di PRATT, Convenzioni, Progetti e Rendiconti relativi a “Medie opere” e “Piccole opere”.

A seguito di tale operazione, alcuni rendiconti, elencati nell’allegato al presente comunicato, sono stati riportati nello stato “Da integrare” poiché risultano privi dell’attestazione di rendiconto. Come noto, infatti, tale passaggio è necessario per consentire il perfezionamento della trasmissione della rendicontazione di progetto. Si ricorda, a tal fine, che il rendiconto delle spese sostenute dal Comune, sia per le Piccole che per le Medie opere, deve essere obbligatoriamente corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS. In particolare, come dettagliato all’interno del Manuale semplificato del 14 maggio 2024, disponibile al seguente link decreto 14 maggio 2024 e a cui si fa espresso rinvio, Il Comune beneficiario è tenuto ad effettuare le verifiche di competenza per i seguenti tre punti:

La verifica della regolarità amministrativo-contabile; L’assenza di situazioni di conflitto di interessi sulle dichiarazioni rese ex ante; L’assenza di doppio finanziamento.

allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta lo svolgimento delle sole verifiche di propria competenza, come specificato nell’Allegato n. 1 del citato Manuale, datata e sottoscritta dal RUP/rappresentante legale.

In coda al comunicato si invitano gli enti interessati a prendere visione dell’allegato al presente comunicato al fine di verificare quali rendiconti sono interessati da questa operazione ed eventualmente a procedere con il perfezionamento dell’attestazione.

Fonte: DAIT