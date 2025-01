In GU Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2025 il Decreto 15 novembre 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante “Criteri e modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026 – Programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali“.

Le risorse del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026, nei limiti delle somme riportate all’art.1 del decreto, sono destinate a finanziare la prosecuzione e l’implementazione del programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali, di durata triennale, nell’ambito delle iniziative da promuovere da parte del Ministero per garantire la piena attuazione delle disposizioni dell’art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali».

Il programma di rilevazione ha l’obiettivo di consolidare il network dati specifico per il settore forestale, sotto la governance del Ministero e con il supporto tecnico ed organizzativo di Unioncamere, anche attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate alla costruzione, integrazione e diffusione di strumenti innovativi che favoriscano l’attivazione della domanda e lo sviluppo della filiera di settore.

Fonte: Gazzetta Ufficiale