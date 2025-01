Pubblicato in Gazzetta il Decreto 3 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante i “Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2025“.

Il decreto stabilisce, per l’anno 2025, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse, a valere sui rispettivi esercizi finanziari di presentazione delle istanze di cui al successivo art. 4, del fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale