In GU Serie Generale n. 282 del 2 dicembre 2023 pubblicato il Decreto 6 novembre del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull”Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili“.

In allegato al decreto il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, documento predisposto in attuazione dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, e nell’ambito di quanto previsto dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, approvato con decreto 3 agosto 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy.

Fonte: Gazzetta Ufficiale