Sul sito del Ministero del Turismo si rende noto che nella sezione “Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione” è stata pubblicata la Risoluzione n.70/E del 23 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate per l’ istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello f24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.