Corsi di abilitazione per ufficiali dello stato civile – anno 2024

Il Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, anche per quest’anno intende promuovere lo svolgimento dei corsi di abilitazione destinati agli ufficiali dello stato civile, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate sullo specifico capitolo di bilancio, sulla base delle quali sarà possibile

organizzare un numero limitato di corsi per l’intero territorio nazionale.

Nella Circolare n. 20 del 28 febbraio 2024 le indicazioni operative per formalizzare l’interesse ai corsi che si terranno in ambito provinciale, riservato sia al personale con più di 5 anni di delega nelle funzioni (corso di 50 ore), che al personale con meno di 5 anni di delega (corso di 100 ore), specificando il numero

dei dipendenti interessati a ciascuno dei corsi abilitanti.

Fonte: DAIT