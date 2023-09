Controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o sugli animali del Piano strategico della PAC

In GU Serie Generale n. 227 del 28 settembre è stato pubblicato il Decreto 4 agosto 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante le “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalita’ e di ammissibilità“.

Il decreto stabilisce le modalità di realizzazione del sistema di controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’art. 65 del regolamento (UE) n. 2021/2116, per i sottoelencati interventi del Piano strategico della PAC:

a) interventi sotto forma di pagamenti diretti, di cui al Titolo III, Capo II del regolamento (UE) n. 2021/2115;

b) interventi di sviluppo rurale, di cui al Titolo III, Capo IV, articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

c) interventi del settore vitivinicolo di cui al Titolo III, Capo III, Sezione IV, art. 58 del regolamento (UE) 2021/2115.

Le modalità di realizzazione del sistema di controlli, contenute nel decreto, afferiscono a:

a) controlli amministrativi e in loco che devono essere svolti sul rispetto dei criteri di ammissibilità, impegni e obblighi;

b) livello minimo di controlli in loco;

c) autorità competenti per l’esecuzione dei controlli in loco;

d) svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità.

Fonte: Gazzetta Ufficiale