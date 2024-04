In Gu Serie Generale n. 81 del 6 aprile 2024 il comunicato del Ministero dell’Interno che da notizia che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, del 27 marzo 2024, con il relativo allegato modello di certificato, recante: «Approvazione del modello di certificato di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2023 dagli enti locali».

Fonte: Gazzetta Ufficiale