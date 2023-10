Contributo gestori impianti natatori: elenco definitivo ammessi

Il Dipartimento per lo Sport pubblica l’elenco definitivo, ordinato per organismo affiliante, degli ammessi al contributo in favore dei gestori degli impianti natatori di cui all’articolo 3 del dpcm 24 marzo 2023, aggiornato a seguito delle integrazioni pervenute al Dipartimento per lo Sport a seguito della pubblicazione dell’elenco del 12 ottobre.

Si rappresenta che, in applicazione dell’articolo 4, comma 4 del dpcm 10 giugno 2022, i contributi erogati sono stati incrementati del 43 per cento.

Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o altro è possibile usare la funzionalità di messaggi di cui alla piattaforma https://avvisibandi.sport.governo.it/ , oppure scrivere a servizioprimo.sport@governo.it indicando nell’oggetto “IMPIANTI NATATORI”.

Le procedure di pagamento hanno avuto inizio in data odierna, e si concluderanno entro la fine del mese di ottobre.

Fonte: Dipartimento per lo Sport