Contributo di 60 milioni di euro, per l’anno 2024, destinato allo sviluppo dei servizi sociali comunali in Sicilia e Sardegna

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 158 dell’8 luglio 2024 il Ministero dell’Interno rende noto che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 giugno 2024, corredato: della nota metodologica «Ripartizione delle risorse. Anno 2024», con gli allegati 1 e 2; della nota metodologica «Obiettivi di servizio. Anno 2024», con gli allegati 1 e 2; Recante: «Riparto, obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo di 60 milioni di euro, per l’anno 2024, destinato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti, in forma singola o associata, dai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna», previsto dall’art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 495, lettera a), n. 3), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2024 al n. 2767.

Fonte: Gazzetta Ufficiale