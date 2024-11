In GU Serie Generale n. 274 del 22 novembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 14 novembre 2024 del Ministero dell’Interno recante l’ “Approvazione delle modalità di istanza per l’assegnazione, nell’anno 2025, del contributo agli enti locali a copertura della spesa per i livelli di progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti“.

A norma dell’art. 1 comma 1 hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura della spesa per i livelli di progettazione, come definiti dall’art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli articoli 2 e 3 del provvedimento.

Fonte: Gazzetta Ufficiale