Contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’I.V.A. per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2025 il Ministero dell’Interno informa che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale – contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del direttore centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 15 gennaio 2025, recante: «Approvazione della modalità di certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali accessibile dal sito web della Direzione centrale per la finanza locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify – relativa all’attribuzione, per l’anno 2025, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della Regione Sardegna e Città metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale».

Fonte: Gazzetta Ufficiale