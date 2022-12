Conferenza Stato-città e Autonomie locali: 13,5 milioni per la sicurezza stradale

Il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro ha presieduto ieri una riunione straordinaria della Conferenza Stato-città e Autonomie locali, con la partecipazione di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell’Unione Province d’Italia (UPI), durante la quale è stato approvato lo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale vengono destinati 13,5 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di intervento per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni nei 14 “Grandi Comuni” individuati nel rapporto annuale ISTAT sull’incidentalità stradale (Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina, Catania). Le relative risorse sono iscritte nel bilancio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Durante l’incontro, inoltre, l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, recante il riparto parziale dell’incremento di 9,2 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo relativo all’IMU. Con il provvedimento in esame viene ripartita la somma di 4,6 milioni di euro in favore dei comuni a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalla esenzione dall’IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. Con successivo analogo decreto si provvederà al riparto del rimanente importo per l’anno 2022.

L’ANCI e l’UPI hanno poi espresso parere favorevole:

– sullo schema di decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Interno, concernente il contributo compensativo erogato per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.

– sullo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2022, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Con il provvedimento in esame viene attribuito ai comuni, ricompresi in tale previsione, un importo complessivo di euro 8.476.562,21, sulla base delle stime di andamento del gettito dell’IMU per l’anno 2022 elaborate dal MEF – Dipartimento delle finanze.

– sullo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente l’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022. In particolare, vengono attribuite, a titolo di conguaglio, ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 4.723.949,96, a favore di sette comuni (Genova, Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Fossacesia, Valle Lomelline e Ronsecco) per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l’esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del predetto Fondo.

Fonte: Viminale