Con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud comunica che in data 08 ottobre 2024 è stato pubblicato il Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni secondo la ripartizione di cui all’allegato 1 del relativo bando.

71 unità da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri suddivise come segue:

n. 37 unità con il profilo di specialista giuridico legale finanziario (Codice A.1) ;

con il profilo di specialista giuridico legale finanziario ; n. 10 unità con il profilo di specialista di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici (Codice A.2) ;

con il profilo di specialista di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici ; n. 5 unità con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico con competenze statistiche (Codice A.3.1) ;

con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico con competenze statistiche ; n. 19 unità con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico con competenze tecniche (Codice A.3.2)

2.129 unità da destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, secondo la ripartizione riportata nel richiamato allegato 1.

Il bando con gli allegati e tutti i dettagli relativi alle tempistiche e le modalità per l’invio delle candidature sono disponibili sulla pagina dedicata al Concorso pubblico del Portale del Reclutamento inPA.

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud