Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, approvate 980 assunzioni nei comuni

Si è riunita ieri al Viminale la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel).

Nel corso dell’incontro, presieduto dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, sono state valutate delibere e altri atti relativi al personale e alla gestione finanziaria degli stessi enti.

Durante la seduta sono state esaminate 22 delibere presentate dalla città metropolitana di Catania e da altri 19 comuni. L’organismo ha approvato 7 rideterminazioni di dotazioni organiche, 948 assunzioni a tempo indeterminato (fra cui 50 stabilizzazioni) e 32 a tempo determinato.

In particolare, sono state esaminate con esito favorevole le istanze presentate da Catania e dai comuni di Cosenza, Frosinone, Messina, Afragola (Napoli), Lamezia Terme (Catanzaro), Montelanico (Roma) e Venafro (Isernia).

Per quanto riguarda il tema della finanza locale la commissione ha invece esaminato 2 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per i comuni di Frignano (Caserta) e Decollatura (Catanzaro) e 2 piani di estinzione per i comuni di Borgetto (Palermo) e Vizzini (Catania).

Fonte: Ministero dell’Interno