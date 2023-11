Circolare MIT sulle procedure per l’affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023

Con la CIRCOLARE 20 novembre 2023, n. 298 pubblicata in GU Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla portata normativa delle disposizioni di cui all’art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici», che disciplinano le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del medesimo decreto.

La circolare reca indirizzi interpretativi condivisi con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale