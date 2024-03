Cesena inaugura la 1° aula STEM nella scuola primaria

Presso la scuola primaria di Martorano nel comune di Cesena è stata inaugurata la 1°aula STEM per impiegare il digitale nello studio delle materie scientifiche attraverso metodologie e attività innovative che rispondano in modo efficace ai bisogni degli studenti. Tramite il sostegno dei fondi del PNRR è stata introdotta 1 aula STEM in ciascuno dei 5 plessi di Scuola primaria del Comune: la 1° è stata inaugurata presso il plesso di Martorano con il conseguente miglioramento degli spazi scolastici e il potenziamento delle competenze e dell’inclusione per raggiungere il successo formativo di tutti gli studenti. Le aule presentano arredi modulari e attrezzature evolute con postazioni dotate di monitor touch e la disponibilità di Cromebook oltre al materiale didattico per l’insegnamento delle discipline STEM.

Metodologie e attività innovative possono entrare nella scuola modificando gradualmente i processi di apprendimento e insegnamento, e rispondendo in modo efficace ai bisogni degli studenti. Questo accade anche nelle scuole di Cesena dove, nel corso degli anni Amministrazione comunale e dirigenze scolastiche hanno lavorato in sinergia non solo per migliorare gli edifici dal punto di vista dell’efficientamento energetico e della sicurezza, ma anche della qualità della didattica.

È questo, ad esempio, il caso della Direzione Didattica Settimo Circolo di Cesena, rappresentato dalla dirigente Caterina Corsaro, che con la sua partecipazione al “Piano Scuola 4.0- Azione 1- Next Generation class-ambienti di apprendimento innovativi” ha avuto l’opportunità di elaborare e realizzare il progetto “La scuola del futuro inizia oggi” che le ha consentito di realizzare un’aula STEM in ciascuno dei 5 plessi di Scuola primaria. Il progetto ha come obiettivo la trasformazione e il miglioramento degli spazi scolastici per rispondere alle esigenze formative del millennio e favorire il potenziamento delle competenze, l’inclusione e il successo formativo di tutti gli studenti. L’inaugurazione della 1° aula STEM è avvenuta negli spazi della scuola primaria di Martorano alla presenza del Sindaco Enzo Lattuca, della Dirigente Caterina Corsaro e del Presidente del Quartiere Ravennate Fabio Pezzi.

“L’evoluzione in atto nella società, commenta il Sindaco Enzo Lattuca, impone il ripensamento degli spazi scolastici attraverso soluzioni flessibili e modulari che possano adattarsi ad attività diverse favorendo il coinvolgimento attivo degli studenti, la cooperazione e la ricerca di quel benessere educativo inteso come ‘star bene in classe’ che favorisce la costruzione della personalità e supporta la crescita equilibrata e serena degli alunni. Quando parliamo di trasformazione e miglioramento degli spazi scolastici facciamo riferimento all’introduzione di nuove metodologie che stimolino i processi di apprendimento, e alla creazione di spazi, come biblioteche, teatri e laboratori, da destinare alle diverse attività. Non a caso le scuole recentemente realizzate, come la primaria di San Vittore, rispondono a questi requisiti, accogliamo con entusiasmo questo nuovo percorso avviato dalle scuole della città e in modo particolare dalla Direzione Didattica Settimo Circolo che concorrerà a rendere la scuola un luogo piacevole, di apprendimento e divertimento per gli studenti”.

L’introduzione di tecnologie didattiche negli spazi scolastici è orientata al miglioramento della qualità dei processi di partecipazione di tutti gli alunni in un’ottica che si riveli inclusiva, in particolar modo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. In tal senso, è opportuno considerare alcuni vantaggi offerti dall’introduzione di questi strumenti: la possibilità di programmare attività didattiche, strutturando un ambiente di lavoro cooperativo in cui tutti gli alunni interagiscano elaborando risorse multimediali; adattare il materiale didattico e semplificarlo in relazione alle esigenze; utilizzare contenuti didattici digitali mirati al potenziamento di specifiche competenze e abilità; facilitare la comunicazione in presenza e a distanza. Le aule così predisposte costituiranno gli spazi ideali per la realizzazione del progetto “Un viaggio educativo per il futuro” con il quale la Direzione Didattica Settimo Circolo di Cesena ha aderito al finanziamento nell’ambito del PNRR “Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali”.

Fonte: comune di Cesena