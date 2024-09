Castiglione delle Stiviere presenta un’app dedicata alla qualità dell’aria

Il Comune di Castiglione delle Stiviere ha lanciato un’applicazione dedicata alla qualità dell’aria accessibile dai residenti che possono visualizzare informazioni dettagliate sull’inquinamento.

I cittadini potranno consultare i dati ambientali sulla qualità dell’aria riferiti al territorio in maniera semplice e intuitiva attraverso l’attivazione di una piattaforma digitale dedicata. Grazie all’elaborazione di dati provenienti da canali ufficiali come ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) e alle rilevazioni del programma Copernicus di Unione Europea, saranno rese disponibili informazioni sui principali inquinanti atmosferici, tra cui particolato (PM2,5 e PM10), biossido di azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2), ozono (O3), concentrazioni dei principali pollini e dati meteorologici riferiti agli ultimi 70 anni, il tutto all’interno di un unico software.

Accessibile direttamente dal sito web istituzionale del Comune, al seguente link, la piattaforma permetterà ai cittadini di consultare le informazioni in tempo reale o su base storica a seconda degli intervalli di tempo desiderati. Questo strumento faciliterà l’individuazione degli inquinanti più critici per il territorio e le loro concentrazioni giornaliere, mensili e annuali, migliorando la capacità di previsione del loro andamento.

Fonte: comune di Castiglione delle Stiviere