Capitale italiana del Libro 2025: il 13 dicembre proclamazione della città vincitrice

Venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 10, a Roma, al Ministero della Cultura (Sala Spadolini – via del Collegio Romano, 27), si svolgerà la conferenza stampa di proclamazione della Capitale italiana del Libro 2025.

Interverranno il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il Direttore generale della Direzione Biblioteche e Diritto d’Autore, Paola Passarelli; il presidente della giuria, Gian Arturo Ferrari (collegato da remoto); il presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Adriano Monti Buzzetti Colella; il Direttore del Centro per il Libro e la Lettura, Luciano Lanna. Saranno presenti i rappresentanti delle 6 città finaliste: Grottaferrata (Rm), Ischia (Na), Macchiagodena (Is), Mistretta (Me), Sorrento (Na) e Subiaco (Rm).

Il conferimento del titolo, di durata annuale, è stato istituito con L. 13 febbraio 2020 n. 15. La 1° Capitale italiana del Libro è stata Chiari (Bs), nel 2020, alla quale il riconoscimento è stato attribuito per legge dal Consiglio dei Ministri per le attività di promozione della lettura quale strumento per sostenere la comunità attraverso i canali social dell’amministrazione comunale durante il lockdown, nel 2021 Vibo Valentia, nel 2022 Ivrea, nel 2023 Genova, nel 2024 Taurianova. Diretta streaming sul canale Youtube del Ministero al link https://www.youtube.com/live/KTgT7lv5VfI

Fonte: Ministero della Cultura