Capitale della Cultura 2026, il 14 marzo la proclamazione della città vincitrice

Giovedì 14 marzo 2024 (ore 11), a Roma, al Ministero della Cultura (Sala Spadolini – via del Collegio Romano, 27), si svolgerà la cerimonia di proclamazione della città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2026, all’evento interverranno: il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la Giuria presieduta da Davide Maria Desario. Le città finaliste, che hanno presentato i loro dossier in 2 audizioni pubbliche, che si sono svolte il 4 e il 5 marzo u.s. sono 10:

Agnone (Isernia), “Agnone 2026: Fuoco dentro. Margine al centro”;

Alba (Cuneo), “Vivere è cominciare. Langhe e Roero, un’altra storia”;

Gaeta (Latina), “Blu, il Clima della cultura”;

L’Aquila, “L’Aquila. Città Multiverso”;

Latina, “Latina bonum facere”;

Lucera (Foggia), “Lucera 2026: Crocevia di Popoli e Culture”;

Maratea (Potenza), “Maratea 2026. Il futuro parte da un viaggio millenario”;

Rimini, “Vieni oltre. Il futuro qui e ora”;

Treviso, “I sensi della Cultura”;

Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena), “Valdichiana 2026, seme d’Italia”

Diretta sul canale YouTube del Ministero: https://youtube.com/live/g0PdT0OckPc?feature=share

Fonte: MiC