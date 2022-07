Bisceglie punta su fibra ottica e digitalizzazione delle scuole

Il Comune di Bisceglie sta completando i cantieri di Open Fiber per una nuova infrastruttura urbana in fibra ottica: alla rete sono già state collegate 14mila unità immobiliari rispetto alle 21mila previste dal piano di cablaggio siglato fra Open Fiber e il Comune, il 60% del territorio urbano. L’investimento pari a 5 mln. di euro permetterà di ottenere un anello di fibra ottica di 11mila km che verranno conclusi entro la fine dell’anno: sono già stati eseguiti scavi per 25km ed è stato effettuato un riutilizzo dell’infrastruttura esistente per oltre 24km. La fibra ottica è un tassello fondamentale per permettere di avviare le azioni di trasformazione digitale necessarie a portare il Comune al rinnovamento, relativamente ai servizi, il Comune ha già digitalizzato lo sportello unico per le attività produttive, quello dell’edilizia e si appresta a transitare al digitale lo sportello del contribuente.

Città digitale, scuola innovativa con lavagne interattive e connessioni per la dad, telemedicina, domotica, tutti i servizi ad alto valore aggiunto resi possibili dalla fibra ottica. Anche la scuola del territorio sta affrontando la rivoluzione digitale: in tutte le classi del primo circolo didattico di Bisceglie Edmondo De Amicis sono state installate lavagne interattive multimediali, e proprio le LIM possono beneficiare della connettività in fibra ottica in una sorta di circolarità che la tecnologia restituisce in termini di vantaggi per gli alunni.