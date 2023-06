Bari: l’Agenzia del Demanio consegna all’Istat un immobile rigenerato in chiave sostenibile

A Bari l’Agenzia del Demanio ha consegnato la nuova sede dell’Istat : uno dei primi immobili storici pubblici del Sud Italia che conseguirà la certificazione secondo il protocollo “Historic Building” del Green Building Council Italia. Il riconoscimento si deve alla progettazione e agli interventi di riqualificazione del bene eseguiti secondo elevati standard di sostenibilità ambientale; grande attenzione è stata data alla selezione e al trattamento dei materiali performanti, eco-compatibili e certificati durante il loro ciclo di vita e all’utilizzo di dispositivi per il risparmio energetico, idrico e per il riciclo delle acque, il tutto nel rispetto di un contesto architettonico storico da tutelare. Gli impianti garantiranno durata e affidabilità nel tempo, limitando i costi di gestione e manutenzione del fabbricato; spazi efficienti e moderni ospiteranno uffici, archivi, una biblioteca e una sala conferenza.

Il recupero di Isolato45, palazzo residenziale costruito nella metà del XIX secolo, rappresenta un’occasione di rigenerazione urbana per un angolo della Bari Vecchia. L’operazione consentirà all’Istat di conseguire un risparmio di 50mila euro annui, grazie alla chiusura di una locazione passiva. Nel corso dell’inaugurazione dell’immobile è stato organizzato un convegno per illustrare il progetto di recupero del bene evidenziando la complessità degli interventi messi in campo all’insegna della sostenibilità. Per l’Agenzia del Demanio, ha partecipato il Direttore Servizi al Patrimonio, Massimo Babudri, il Direttore Regionale Puglia e Basilicata, Antonio Ottavio Ficchì, il Responsabile dell’Officina per la rigenerazione dell’immobile, Pellizzaro. La riqualificazione di Isolato45 è la dimostrazione di come la tradizione tecnica e culturale italiana nel campo del restauro, coniugata all’impegno dell’Agenzia del Demanio nell’attuazione di interventi improntati alla sostenibilità ambientale ed energetica, possa rappresentare un modello di successo, da replicare sul territorio nazionale su altri immobili pubblici di pregio.

L’Istat, presente sul territorio dagli anni ‘70, conta a Bari 29 dipendenti; il ruolo svolto dall’Ufficio è legato, allo sviluppo delle relazioni con gli enti e le istituzioni presenti nella Regione, la comunità scientifica e i media del territorio, al fine di garantire l’imprescindibile legame tra statistica, decisioni di politica pubblica e amministrazione locale.

Fonte: comune di Bari