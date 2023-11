Bando ICS “Sport Missione Comune 2023”. Tempo fino al 5 dicembre per partecipare

C’è tempo fino al 5 dicembre per partecipare al bando dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) in collaborazione con ANCI “Sport Missione Comune 2023” dedicato agli enti territoriali e finalizzato a sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva anche connessi al PNRR (clicca qui per i contatti). L’Istituto per il Credito Sportivo, infatti, ha stanziato un plafond di oltre 100 milioni di euro per mutui a tasso fisso contratti da Comuni, Unione dei Comuni, Comuni in forma associata e Città metropolitane da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2023 per i seguenti interventi: costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche al servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva, e piste ciclabili.

Inoltre, le agevolazioni del bando privilegiano gli interventi cosiddetti ‘prioritari’, come ad esempio quelli totalmente destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche; totalmente destinati all’efficientamento energetico; totalmente destinati all’adeguamento alla normativa antisismica; ammessi al bando Sport e periferie; ammessi ad usufruire delle risorse del PNRR; relativi a impianti sportivi ubicati all’interno di un plesso scolastico; relativi a piste ciclabili; realizzati su beni confiscati alla criminalità organizzata; realizzati dal privato concessionario dell’impianto sportivo al quale sono trasferite le somme mutuate; oppure realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (Italia Meridionale: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Italia Insulare: Sicilia e Sardegna)

L’importo massimo agevolabile è di: 2 milioni di euro per i Piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti); 4 milioni per i Comuni con 5.000-100.000 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata 6 milioni per i Comuni con oltre 100.000 abitanti, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni.

Sul sito dell’Istituto per il Credito sportivo è possibile trovare tutta la documentazione relativo al bando compreso il portale per presentare le istanze di contributo.