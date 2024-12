Avviso pubblico ISI 2024 per il finanziamento di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 296 del 18 dicembre 2024 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro informa che in attuazione dell’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’art. 1, commi 862 -864, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La finalità è quella di Incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonchè incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Per maggiori informazioni sui destinatari dei finanziamenti, progetti ammessi e modalità di presentazione della domanda si rinvia al comunicato integrale.

Fonte: Gazzetta Ufficiale