Diffusa dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) la Circolare n. 21 del 27 febbraio 2024 avente ad oggetto il Decreto del Ministro dell’interno del17 ottobre 2022 recante “Modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 “. Attivazione servizio di rilascio dei

certificati elettorali tramite ANPR.

L’art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” ( CAD ), ha previsto che con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, siano definite le modalità di integrazione nell’ ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20

marzo 1967, n. 223.



In applicazione delle suddette norme, è stato adottato il decreto interministeriale

in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- Serie generale n. 267 del15 novembre

2022, che ha definito l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della

piattaforma di funzionamento dell’ ANPR per la sua integrazione con i dati relativi

ali ‘iscrizione nelle liste elettorali.



In particolare, il decreto suddetto, ali’ articolo 4, rubricato “Servizi per i cittadini registrati in ANPR”, consente ai cittadini stessi di utilizzare, con esclusivo riferimento alla propria posizione, e attraverso il sito web di ANPR, specifici servizi volti a garantire la consultazione, la verifica, l’eventuale richiesta di rettifica dei propri dati elettorali, nonché il rilascio in modalità telematica della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo, mediante l’emissione on-line di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.



Al riguardo, si comunica che i servizi di consultazione dei propri dati elettorali e di richiesta della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo in modalità telematica saranno attivati dal 4 marzo 2024.



Fonte: DAIT