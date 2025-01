Appalti, regolamentazione degli incentivi tecnici, indirizzi giurisprudenziali e nuovo codice dei contratti pubblici

QUESITO

Il Comune intende prevedere nel regolamento per la ripartizione degli incentivi tecnici la possibilità di erogare la quota di incentivo spettante per ciascuna fase e attività per “stati di avanzamento” dell’opera e quindi antecedentemente alla conclusione della stessa a seguito di collaudo o certificato di regolare esecuzione. Relativamente a tale possibilità si registra un orientamento sfavorevole da parte della giurisprudenza contabile in relazione agli affidamenti di servizi e forniture e in vigenza del precedente codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016). Si chiede pertanto di conoscere se sussistano limitazioni in tal senso anche in caso di lavori e/o eventuali ulteriori indicazioni in merito. Nel caso di risposta favorevole, è altresì possibile liquidare l’incentivo per la sola attività di progettazione, senza l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori?

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto si rileva che …

