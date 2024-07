Appalti innovativi: evento conclusivo di consultazione di mercato per la valorizzazione dei beni culturali

Mercoledì 17 luglio 2024, dalle ore 10.30 alle 12.00, si terrà l’evento pubblico di chiusura della consultazione di mercato relativa all’appalto innovativo “Sviluppo delle comunità territoriali attraverso la valorizzazione dei beni culturali”, del valore complessivo di 10 milioni di euro.

Nel corso dell’evento, il Ministero della Università e Ricerca e l’Agenzia per l’Italia Digitale presenteranno gli elementi essenziali della procedura di gara e daranno spazio alle osservazioni da parte del mercato, prima della pubblicazione del bando.

Per iscriversi e partecipare all’evento basta cliccare qui.

La spesa delle pubbliche amministrazioni in beni e servizi finalizzati alla promozione dei beni culturali e delle destinazioni turistiche è nell’ordine di 1 miliardo di euro all’anno. L’obiettivo di questo appalto è di individuare e sviluppare nuovi servizi digitali che soggetti pubblici e privati possano utilizzare per valorizzare il patrimonio artistico e culturale meno noto, intercettando i grandi flussi turistici che insistono soprattutto sulle grandi città e sui siti culturali più conosciuti del nostro Paese, favorendo la crescita sociale ed economica delle comunità territoriali.

Una sfida presentata al mercato con un approccio open innovation, che ha registrato l’interesse di oltre 700 soggetti, tra cui enti pubblici (23%), università e centri di ricerca pubblici e privati (12%), grandi aziende (12%), pmi e startup (38%), in particolare di operatori del settore turistico e culturale e del settore dell’innovazione tecnologica.

Tra settembre e dicembre 2023 si è svolto il confronto pubblico per l’emersione dei fabbisogni e lo stimolo alla domanda di servizi innovativi: numerose le candidature di enti locali per partecipare alla sperimentazione.

A febbraio 2024 è partita la consultazione preliminare di mercato, tappa fondamentale per la definizione della soluzione innovativa e per l’elaborazione partecipata dei documenti di gara.

AgID ha raccolto le esperienze del mercato nel corso di eventi in seduta plenaria e attraverso gli incontri “One to One”, un format innovativo ideato dall’Agenzia che prevede un dialogo “faccia a faccia”, in pubblico, tra l’operatore e la stazione appaltante. Oltre 40 operatori di mercato hanno richiesto una sessione one to one dedicata.

Gli operatori economici, imprese, università, centri di ricerca, enti del terzo settore, persone fisiche, etc. interessati alla sfida possono ancora compilare il modulo di “manifestazione di interesse” e partecipare al “Facciamo squadra!”, lo strumento messo a disposizione da AgID – a cui hanno già aderito quasi 300 operatori – per favorire i raggruppamenti d’impresa, aumentando in questo modo la competitività delle offerte e consentendo ai soggetti che parteciperanno al bando di rispondere in maniera più efficace alla domanda di innovazione.

L’iniziativa è parte di Smarter Italy, programma di appalti d’innovazione finanziato e promosso da MIMIT, MUR e DTD e attuato da AgID.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul Portale degli appalti di innovazione appaltinnovativi.gov.it nella scheda sfida e nella relativa pagina diario.

Fonte: AGID