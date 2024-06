Apertura sportello progetti di rilancio produttivo dei Comuni toscani colpiti dalle alluvioni di ottobre 2023

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito dell’Accordo di programma stipulato con la Regione Toscana, ha fissato i termini di presentazione delle domande di agevolazione inerenti i progetti di rilancio delle attività produttive dei territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca colpiti dalle alluvioni di ottobre e novembre 2023, per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.



Dalle ore 12.00 del 9 luglio alle ore 12.00 del 30 ottobre, le imprese potranno presentare allo sportello Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero, le istanze per beneficiare degli incentivi stanziati.

Le risorse assegnate dal Ministero sono 50 milioni di euro, mediante il ricorso al regime di aiuto della L. 181/1989 volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al recupero della capacità produttiva dei territori.

Per maggiori informazioni

Fonte: MIMIT