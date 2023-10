ANPR: pubblicata la Circolare DAIT n. 97 del 6 ottobre 2023 riguardante nuovi adeguamenti tecnici

E’ stata pubblicata sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali la Circolare n.97 del 6 ottobre 2023 riguardante alcuni adeguamenti connessi all’avvio della fase di adozione controllata da parte di alcuni Comuni sperimentatori con riferimento alle “Modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile” contenute nel Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, del 18 ottobre 2022, adottato ai sensi dell’art.62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

La pubblicazione fa seguito alle circolari n. 8 del 30 gennaio 2023 e n. 78 del 15 giugno 2023, con le quali questo Dipartimento ha illustrato i contenuti del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, di cui all’oggetto, e ha comunicato gli adeguamenti tecnici del software anagrafico dei Comuni da effettuare per l’acquisizione della numerazione degli atti dello stato civile in formato digitale.

Fonte: DAIT