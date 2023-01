Anci Risponde: webinar sulle nuove progressioni tra aree per i dipendenti degli enti locali

Il 16 novembre 2022 l’Aran e i sindacati hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 (d’ora in avanti CCNL), relativo ai circa 430.000 dipendenti del Comparto delle Funzioni locali.

Il CCNL si caratterizza per le numerose e rilevanti innovazioni in materia di ordinamento professionale dei dipendenti degli enti locali, oltre che per le novità che attengono all’aspetto prettamente retributivo.

L’incremento retributivo medio del comparto, la revisione del sistema di classificazione del personale, la rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa, le progressioni orizzontali basate sul sistema di valutazione del personale che genera incrementi stabili del trattamento economico, sono alcune delle novità più significative.

L’introduzione di nuovi istituti e l’adeguamento economico richiede da parte degli Enti locali uno sforzo attuativo e alcuni rapidi adempimenti.

Anci Risponde, in continuità con i webinar realizzati negli scorsi mesi e aventi a oggetto la pre-intesa, coglie l’occasione di un ulteriore approfondimento sul tema del Contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti locali, che verrà esaminato in un’ottica prettamente operativa.

L’evento si inserisce nella linea “I Webinar di Anci Risponde”, la serie di occasioni di analisi e approfondimento, parte integrante del Servizio Anci Risponde.

Il programma del webinar e le informazioni per partecipare sono disponibili nel form di registrazione.

Fonte: Anci risponde