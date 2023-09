Il provvedimento ha riguaradato una realtà amministrativamente importante con oltre 30.000 abitanti pertanto la giustificazione addotta dal Comune di essere carenti di personale è stata ritenuta insufficiente da Anac al fine di legittimare la non adozione del piano anticorruzione e mettere in campo le misure necessarie per prevenire la corruzione e garantire la trasparenza del Comune. La sanzione è stata comminata da Anac per omessa adozione del Piano Anticorruzione è dovrà essere pagata da parte degli amministratori, compreso il responsabile anticorruzione del Comune.Fonte: Anac