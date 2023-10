ANAC, i cittadini possono avere accesso agli atti riguardanti gli abusi edilizi

Il cittadino ha diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte da un soggetto pubblico nei limiti delle disposizioni che regolano la.Intervenendo in un caso di richiesta di accesso agli incartamenti riguardanti un abuso edilizio,ha chiarito che chi ha presentato la richiesta non assume il ruolo di “parte” del procedimento, in quanto non risulta titolare di una situazione giuridicamente rilevante. Tuttavia, quest’ultimo – in qualità di cittadino – avrà diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte dal soggetto pubblico nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa.

Lo precisa l’Anac in un parere richiesto dal Responsabile Anticorruzione di un comune in merito alla richiesta di accesso agli atti di procedimento per l’accertamento di un abuso edilizio. Spetta, in ogni caso, all’amministrazione effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti, sottolinea l’Anac, contemperando l’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa con la tutela di interessi superiori.