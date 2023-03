Anac e tecnologie digitali “alleate” nella prevenzione della corruzione

“Le tecnologie digitali rappresentano un potente alleato nella promozione della trasparenza, integrità e responsabilità e per favorire l’impegno civico nella prevenzione della corruzione, grazie alle opportunità che offrono per migliorare l’accessibilità delle informazioni, facilitare la partecipazione dei cittadini e connettere le persone” è quanto ha detto il Presidente di Anac al primo Meeting annuale del G20 Anticorruzione (1 al 4 marzo Gurugram, New Delhi, in India).

A sostegno è stata portata ad esempio l’esperienza nella regolamentazione del settore degli appalti pubblici, basata sui dati contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici che raccoglie e integra i dati relativi a tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici, che dal 2020, è disponibile in Open Data.

L’Anac, inoltre, sta lavorando allo sviluppo di altri due importanti strumenti: il primo è la Piattaforma nazionale per la trasparenza, ovvero una piattaforma innovativa e intelligente che sarà uno “sportello unico” per promuovere politiche e pratiche di trasparenza e integrità nel settore pubblico, volte sia a semplificare gli obblighi di trasparenza sia a migliorare la partecipazione degli stakeholder.

Il secondo è il fascicolo virtuale dell’operatore economico, potente strumento per garantire il principio del rilascio dei dati una tantum per la partecipazione a gare pubbliche.

Fonte: Anac