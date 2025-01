Anac, Bando Tipo n.1: presto in arrivo le modifiche dopo il varo del correttivo al Codice Appalti

Con una nota pubblicata sul proprio sito Anac annuncia che sta predisponendo il Bando-tipo n.1 rivisto alla luce del correttivo al Codice degli Appalti, approvato con decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024. “Con la massima tempestività, verrà messo a disposizione degli utenti lo strumento aggiornato alle più recenti modifiche normative”, si legge nel comunicato.

Con Comunicato del Presidente del 14 gennaio 2025, l’Autorità ha reso noto anche come comportarsi in attesa del bando tipo n.1/2023 rivisto.

“Il quadro normativo di riferimento ha subito significative modifiche a seguito dell’entrata in vigore, in data 31 dicembre 2024, del ‘decreto correttivo’, che ha novellato diverse disposizioni del codice dei contratti pubblici richiamate dal Bando-tipo n. 1/2023”.

“Nel caso in cui le sopravvenute modifiche o integrazioni normative incidano su una clausola del Bando-tipo, la stessa dovrà intendersi sostituita dalle nuove disposizioni, nelle more dell’aggiornamento del Bando-tipo medesimo. In tal caso, sarà sufficiente giustificare la disapplicazione della clausola del Bando-tipo facendo riferimento alla sopravvenuta disposizione del “decreto correttivo” applicabile al suo posto nel caso di specie”.

Fonte: ANAC