In GU Serie Generale n. 263 del 9 novembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 28 ottobre del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito all'”Ampliamento dell’ambito della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica“.

A norma dell’art. 1 primo comma del provvedimento l’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale è modificato con l’inserimento in essa dei seguenti elementi di rete:

a) Stazione 132 kV Elettra GLT (c.d. Servola AT) (TS), Stazione 132 kV Servola UT (TS), Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV «Servola UT – Elettra GLT (c.d. Servola AT) CE4» (TS), attualmente di proprieta’ di Acciaieria Arvedi S.p.a.;

b) Elettrodotto a 380 kV «Brindisi – Enipower Brindisi», attualmente di proprietà di Enipower S.p.a.,

c) Stazione 150 kV Contrasto (CT), Stazione 150 kV Paterno’ (CT), Stazione 150 kV Grottafumata (CT) e Stazione 150 kV Troina (EN), attualmente di proprieta’ di Enel produzione S.p.a.;

d) Elettrodotto a 132 kV «Garlasco – Vigevano Ovest» (PV), «Novara Est (NO) – Vigevano Ovest» (PV), «Novara Est (NO) – Nerviano» (MI), «Nerviano (MI) – Cesano (MB)» e la Stazione a 132 kV Novara Est (NO), attualmente di proprietà di Edison S.p.a.;

e) gli Stalli 132 kV in SSE Grosseto della linea «SSE Grosseto FS – CP Grosseto Nord» (GR), in SSE Orbetello della linea «SSE Orbetello FS – CP Orbetello» (GR), in in SSE Massa della linea «Massa FS – CP Avenza» (MS), gli Stalli a 150 kV in SSE Barletta della linea «Barletta FS – CP Barletta» (BT), in SSE S. Stefano Di Camastra della linea «S. Stefano FS – CP S. Stefano di Camastra» (ME) e in SSE Zappulla della linea «Zappulla FS – CP S. Agata Militello/ CP Capo d’Orlando» (ME), attualmente di proprietà di e-Distribuzione S.p.a.;

f) C.I.E Riparbella (PI), attualmente di proprietà di Parco Eolico Riparbella S.r.l.;

g) C.I.E Colle Montanino (PI), attualmente di proprietà di Edison Rinnovabili S.p.a.;

h) C.I.E Malalbergo (AR), attualmente di proprietà di PV1 S.r.l.;

i) C.I.E Montecatini Val di Cecina (PI), attualmente di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo delle aree geotermiche – CO.SVI.G. S.c.r.l.;

l) C.I.E Sapio ossigeno (VT), attualmente di proprietà di Sapio Produzione idrogeno ossigeno S.r.l.

La società Terna S.p.a. provvede, a norma dell’art. 2, a rendere disponibili le informazioni relative all’aggiornamento dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

