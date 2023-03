Al via REGIOSTARS 2023, il concorso che premia i migliori progetti della politica di coesione

E’ stata presentata dalla Commissione europea la 16esima edizione del Concorso REGIOSTARS 2023 che premia ogni anno i migliori progetti finanziati nell’ambito della politica di coesione.

Sono sei le categorie tematiche del concorso: “un’Europa competitiva e intelligente”, “un’Europa verde”, “un’Europa connessa”, “un’Europa sociale e inclusiva”, “un’Europa più vicina ai cittadini” e il “tema dell’anno” 2023 che è l’Anno europeo delle competenze.

“Sono lieta di annunciare l’apertura della 16a edizione di questo importante concorso – ha dichiarato la Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira -. I premi REGIOSTARS dimostrano come i progetti della politica di coesione trasformino le economie locali e la vita delle persone nelle regioni dell’UE. Contribuiscono a uno sviluppo territoriale armonioso dell’Unione sostenendo la crescita economica, dando rilievo all’innovazione sociale e contribuendo a un futuro più verde, più intelligente e tecnologicamente più avanzato. Il 2023 è l’Anno delle competenze, e REGIOSTARS premierà i migliori progetti di coesione che contribuiscono a migliorare e riqualificare la forza lavoro europea per aiutarla ad affrontare le sfide che l’Europa incontra. Incoraggio i promotori di progetti di tutte le regioni dell’UE a candidarsi al concorso.”

Il concorso sarà aperto fino al 31 maggio 2023; anche il pubblico può partecipare e assegnare il “premio del pubblico”.

I vincitori saranno selezionati da una giuria indipendente di esperti di alto livello e annunciati durante la cerimonia REGIOSTARS a Ostrava, Repubblica ceca, il 16 novembre 2023.

La premiazione dell’Edizione 2022 è avvenuta a Evora lo scorso novembre durante il meeting dei comunicatori della politica di coesione degli Stati membri.

Maggiori informazioni sul concorso sono disponibili sul sito della Commissione europea.